Horizon Forbidden West ecco i Sunwings, delle nuove spettacolari creature meccaniche (Di martedì 7 luglio 2020) Guerrilla Games ha svelato più dettagli su una nuova macchina di Horizon Forbidden West chiamata Sunwings, che è stata vista nel trailer di presentazione del gioco.La creatura è stata rivelata nell'ambito della serie Meet The Machines di Guerrilla. La macchina è descritta come un veloce e agile volatile che usa le sue ali fotovoltaiche per immagazzinare energia. Spesso queste macchine si librano in aria nei giorni più luminosi per riuscire prendere più sole possibile e immagazzinare quindi più energia.Annunciato all'evento reveal di PS5, Horizon Forbidden West è destinato a diventare uno dei più grandi titoli per next-gen con Aloy che attraverserà il mondo di gioco praticamente senza schermate di caricamento. Leggi altro... Leggi su eurogamer

