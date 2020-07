Hollow Knight: Silksong rivela il quarto e ultimo nuovo personaggio (Di martedì 7 luglio 2020) Nelle ultime settimane, gli sviluppatori del metroidvania Hollow Knight hanno rivelato nuovi personaggi che i giocatori incontreranno nel prossimo sequel, Silksong. Per scoprire questi NPC, i fan hanno dovuto risolvere ad una serie di indovinelli: finora abbiamo visto l'inquietante cacciatrice e il ladro furtivo Grindle. Ieri sera, tuttavia, è stato svelato un nuovo sfidante. Si chiama Seth, ed è un antico guardiano di un luogo chiamato Citadel progettato e intitolato ad un giovane scomparso.Ovviamente anche in questo caso i giocatori hanno dovuto risolvere un indovinello per scoprire il nuovo personaggio. Ma le novità non finiscono qui: sempre la scorsa settimana è stato pubblicato un indovinello che ha presentato dei nuovi personaggi che faranno parte del mondo. In sostanza si tratta di una carovana di pulci itineranti.Sfortunatamente qui si concludono per ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Presentato il nuovo e ultimo nuovo personaggio di #HollowKnightSilksong. - tech_gamingit : Il team Cherry dedica un personaggio in Hollow Knight Silksong alla memoria di un fan deceduto di recente - oOShinobi777Oo : Il team Cherry dedica un personaggio in Hollow Knight Silksong alla memoria di un fan deceduto di recente - Ludens_TV : Oltre a fare imitazioni fantastiche il, nostro Rubbio si è riscoperto cantante lirico ????? 'VERDEVIA' is the new AL… - ghita_qtpie : @blindeternities hollow knight in realtà è uscito nel 2008 -

Ultime Notizie dalla rete : Hollow Knight Hollow Knight: Silksong rivela il quarto e ultimo nuovo personaggio Eurogamer.it Hollow Knight Silksong: Team Cherry omaggia un fan deceduto dedicandogli un PNG

Come si apprende dalle pagine di USGamer, gli sviluppatori del Team Cherry hanno deciso di dedicare un nuovo PNG di Hollow Knight Silksong a Seth, un fan del titolo che, in procinto di morire, desider ...

Domande e Risposte oggi alle 15:00, aspettiamo i vostri quesiti da leggere in diretta

Come ogni venerdì è nuovamente tempo di... Q&A Deluxe, oggi pomeriggio alle 15:00 sul canale Twitch di Everyeye. Ma questa non è ovviamente l'unica trasmissione in onda nella giornata odierna, ecco il ...

Come si apprende dalle pagine di USGamer, gli sviluppatori del Team Cherry hanno deciso di dedicare un nuovo PNG di Hollow Knight Silksong a Seth, un fan del titolo che, in procinto di morire, desider ...Come ogni venerdì è nuovamente tempo di... Q&A Deluxe, oggi pomeriggio alle 15:00 sul canale Twitch di Everyeye. Ma questa non è ovviamente l'unica trasmissione in onda nella giornata odierna, ecco il ...