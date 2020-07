Highlights e gol Watford-Norwich 2-1, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di martedì 7 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Watford-Norwich 2-1, match valido per la trentaquattresima giornata di Premier League 2019/2020. Al Vicarage Road sono gli ospiti a passare in vantaggio dopo soli 4 minuti con un mancino di Buendía che si infila nell’angolino in basso a sinistra. La risposta dei padroni di casa arriva immediata al 10′: sugli sviluppi di un calcio di punizione Dawson un la insacca di testa sorprendendo Krul. Nella ripresa sugli sviluppi di un contropiede, Welbeck rompe l’equilibrio segnando un eurogol in rovesciata per il 2-1 definitivo. Leggi su sportface

Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Chiellini e #Pellè in #Italia ???? ?? #Spagna???? #Euro2008 ???? ?? Gli #highlights, l… - zazoomblog : HIGHLIGHTS Fiorentina Cagliari: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Fiorentina #Cagliari: - zazoomblog : HIGHLIGHTS Lecce Lazio: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Lecce #Lazio: #azioni - zazoomblog : DIRETTA STREAMING – Lecce – Lazio – Risultato LIVE Gol e Highlights - #DIRETTA #STREAMING #Lecce #Lazio - infoitsport : Cagliari-Atalanta 0-1: video, gol e highlights della partita di Serie A -