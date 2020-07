Highlights e gol Arsenal-Leicester 1-1, Premier League 2019/2020 (VIDEO) (Di martedì 7 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Arsenal-Leicester 1-1, match valido per la trentaquattresima giornata di Premier League 2019/2020. All’Emirates Stadium i padroni di casa puniscono il Leicester al minuto 21 del primo tempo: improvvisa verticalizzazione dell’Arsenal con Saka che corre sulla fascia destra, mette la palla in mezzo e Aubameyang non deve far altro che appoggiare in rete. Nella ripresa grazie al forcing degli uomini di Rodgers e all’espulsione di Nketiah, il Leicester trova il gol del pareggio al 84′ con Vardy. Leggi su sportface

Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Chiellini e #Pellè in #Italia ???? ?? #Spagna???? #Euro2008 ???? ?? Gli #highlights, l… - Fantacalcio : VIDEO - Lecce-Lazio 2-1, gol e highlights: Lucioni spegne i sogni biancocelesti - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Lecce-Lazio 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - SkyTG24 : Lecce-Lazio 2-1: video, gol e highlights della partita di Serie A - zazoomblog : Highlights e gol Lecce-Lazio 2-1: Serie A 2019-2020 (VIDEO) - #Highlights #Lecce-Lazio #Serie -