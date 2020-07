Helen Mirren e Aldo Baglio di Aldo, Giovanni e Giacomo: la strana coppia in un video epico (Di martedì 7 luglio 2020) Helen Mirren e Aldo Baglio del trio Aldo, Giovanni e Giacomo hanno dato vita a un simpatico siparietto, immortalato in un video, complici una giacca sporca e un bicchiere di vino. Fortunato Aldo Baglio che sabato, ai Premi Flaiano, ha conosciuto una Helen Mirren che non ti aspetti, immortalata anche in un video diffuso via Facebook mentre smacchia la giacca dell'attore comico. Aldo, Giovanni e Giacomo, sabato scorso a Pescara, hanno ritirato il premio alla carriera durante la 47ma edizione dei Premi Internazionali Flaiano, a cui, come si sapeva da tempo, avrebbe partecipato anche "the Queen" Helen Mirren. L'attrice, grande amante dell'Italia (possiede un'intera proprietà in Puglia dove ama trascorrere i momenti liberi), è apprezzatissima dai colleghi non solo per le proprie doti artistiche ma anche per essere una persona notoriamente ... Leggi su movieplayer

SkyTG24 : Helen Mirren: 'Adoro Checco Zalone. Spero mi chiami per un film' - Virgola1973 : RT @provolinob: Oggi il mondo dell’assurdo propone Helen Mirren che smacchia la giacca di Aldo Baglio - narwayns : RT @provolinob: Oggi il mondo dell’assurdo propone Helen Mirren che smacchia la giacca di Aldo Baglio - MaryDeRosa_ : RT @provolinob: Oggi il mondo dell’assurdo propone Helen Mirren che smacchia la giacca di Aldo Baglio - svenutoalmondo : RT @provolinob: Oggi il mondo dell’assurdo propone Helen Mirren che smacchia la giacca di Aldo Baglio -