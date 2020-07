Hanna Moore Milano, Fashion Event per presentare la nuova collezione (Di martedì 7 luglio 2020) Un successo annunciato il Fashion Event by Gianfranco Unione Management, svoltosi martedì 30 giugno per presentare in anteprima al pubblico campano “BE UP TOMORROW IS NOW”, la nuova collezione SS2021 di Hanna Moore Milano. Location prescelta, la terrazza del Sohara Luxury Beach Club di Licola Mare. La serata ha vantato la direzione artistica di Luciano Carino –HM Make Up Italy, azienda leader da anni nel settore dello spettacolo ed è stata brillantemente condotta da Gaetano Gaudiero. In passerella il brand Hanna Moore Milano ha proposto in cinque uscite i capi base ed il beach wear SS2021 realizzati dalla designer Rosaria Ottaiano, arricchiti da una capsule di gioielli Silver di Tiziana Peruggi realizzati in argento e pietre naturali , Hanna Moore Milano Denim, una linea prodotta utilizzando una gamma di cotoni riciclati creata dalla designer Ceres ... Leggi su ildenaro

AzzurroTime : Grande successo per la nuova collezione Hanna Moore Milano: martedì 14 alla Milano Digital Fashion Week - ... - FlashStyleMagaz : la collezione ss 2021 di Hanna Moore Milano alla Milano Digital Fashion Week - FashionluxuryI : HANNA MOORE MILANO Collezione SS 2021 14 luglio MILANO DIGITAL FASHION WEEK Milano Digital Fashion Week il prossim… -

Ultime Notizie dalla rete : Hanna Moore Hanna Moore Milano, Fashion Event per presentare la nuova collezione Il Denaro Le migliori Serie TV in arrivo nell'estate 2020

Perché aspettare l'autunno per vedere nuove Serie TV? Da Little Fires Everywhere a The Umbrella Academy, ecco i titoli più interessanti in uscita a luglio e agosto. I tempi sono cambiati e la rivoluzi ...

Il dibattito. Mozart massone? Ma... soprattutto cattolico

Divide e appassiona ancora gli studiosi e i cultori di musica la doppia “identità” del genio austriaco A confronto le tesi di due esperti: il teologo “artista” austriaco Peter Tschuggnall e la musicol ...

Perché aspettare l'autunno per vedere nuove Serie TV? Da Little Fires Everywhere a The Umbrella Academy, ecco i titoli più interessanti in uscita a luglio e agosto. I tempi sono cambiati e la rivoluzi ...Divide e appassiona ancora gli studiosi e i cultori di musica la doppia “identità” del genio austriaco A confronto le tesi di due esperti: il teologo “artista” austriaco Peter Tschuggnall e la musicol ...