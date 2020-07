Gronda, diga e nodo ferroviario: la possibile svolta sui cantieri liguri (Di martedì 7 luglio 2020) Il piano del ministero spinge le opere strategiche, con due schemi diversi: “Italia veloce” o “Modello Genova” Leggi su ilsecoloxix

08/07/2020 – Nelle intenzioni del Governo, l’Italia deve correre. Per questo motivo sono in fase di definizione regole semplificate per l'aggiudicazione e la realizzazione delle opere che rivoluzioner ...Il governo vara Italia Veloce, un piano strategico per il Paese da 200 miliardi che sarà accompagnato, all'occorrenza da un modello commissariale con poteri nuovi o dai poteri regolatori particolari, ...