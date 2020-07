Grecia punto di scontro tra Usa e Turchia: qui si combatte per la supremazia energetica nel Mediterraneo (Di martedì 7 luglio 2020) È la Grecia il punto maggiormente critico delle relazioni tra Ankara e Washington, con il dossier energetico che si arricchisce di nuovi capitoli densi di tensione. Mentre il blocco dei Paesi euroatlantici già da un biennio lavora al gasdotto Eastmed (Cipro, Grecia, Israele, Egitto) sotto la supervisione degli Usa, il controcanto della Turchia si materializza nel quasi scontro armato ingaggiato con la Francia nelle acque libiche. Segno che la nuova fase geopolitica attraversata dal Mediterraneo non è esente da colpi di scena. La nuova veste della Grecia, passata da cenerentola d’Europa a strategico gas-hub per il contemporaneao transito di Tap, Tanap e Eastmed sta producendo una serie di reazioni a catena in seno al governo turco. È stato lo stesso presidente Erdogan ad ammettere candidamente che, senza risorse energetiche, non ci sarà sviluppo ... Leggi su ilfattoquotidiano

L'aeroporto di Atene prevede il 70% di viaggiatori in meno dall'estero a luglio

Al contrario, per il 2021 la Commissione ha previsto che la ripresa in Grecia sarà la più forte rispetto ad altri ... Tuttavia, gli occhi sono puntati sull'elezione del nuovo presidente ...

