Grande Fratello, Nando Colelli dice addio al porno e diventa papà (Di martedì 7 luglio 2020) Dai film hard alla paternità: un bel cambiamento per Nando Colelli, concorrente del Grande Fratello 11 che dopo l’esperienza nella casa di Cinecittà si era dato al mondo dei film per adulti. Ora, però, il ragazzo è cresciuto e sta per diventare papà. Su Instagram posta la foto del pancione della compagna Sara Marcello e scrive: “Papà già ti abbraccia piccolo mio”. View this post on Instagram papà già ti abbraccia piccolo mio ❤️❤️❤️❤️❤️ . #papá #figlio #riccardo #tiamo❤️ A post shared by Nando Colelli (@NandoColelli) on Jul 6, 2020 at 2:03pm PDT Nando Colelli, l’amore per Sara Marcello e l’emozione di diventare papà Intervistato da Novella 2000 Nando Colelli ... Leggi su tvzap.kataweb

