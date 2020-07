Grande Fratello, ex gieffino lascia il porn* e diventa padre: “Voglio che mio figlio cresca con tutto l’amore possibile” (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo il Grande Fratello, Nando Colelli ci ha provato con il mondo del porno. Poi, per una serie di fattori, il ragazzo ha deciso di mollare e tornare con i piedi per terra. Oggi è innamoratissimo e aspetta il primo figlio dalla sua compagna Sara Marcello. Grande Fratello, Nando Colelli sta per diventare padre Intervistato... L'articolo Grande Fratello, ex gieffino lascia il porn* e diventa padre: “Voglio che mio figlio cresca con tutto l’amore possibile” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

