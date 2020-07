Gossip Girl Chuck Bass: l’attore Ed Westwick in vacanza in Italia con fidanzata (Di martedì 7 luglio 2020) Vacanze in Italia per Ed Westwick, l’attore noto per il ruolo di Chuck Bass nella famosa serie tv Gossip Girl. Come riporta il settimanale Chi il 33enne si trova in questi giorni a Positano, con la fidanzata Tamara Francesconi. Come racconta chi ha avuto il piacere di incontrarlo, l’interprete non ha negato selfie a distanza … L'articolo Gossip Girl Chuck Bass: l’attore Ed Westwick in vacanza in Italia con fidanzata proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Desabafana : Eu sou famosa no grupo de Gossip Girl do Facebook dhdjdjfjfd ?? - itisdebora : @elliotaldstan @itscatiii Io direi tutto molto ambiguo, Monaco è quasi meglio di Gossip Girl ?? - lunenostalgique : 7° POSTO- Gossip Girl con il 13% dei voti?? - b0mbshwll : C'é sempre tempo per un rewatch di Gossip Girl - Ross1181 : Ho appena guardato episodio S05E17 di Gossip Girl! #GossipGirl #tvtime -