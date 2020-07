Gol Rabiot, azione personale bellissima della Juve. Poi altri tre gol [VIDEO] (Di martedì 7 luglio 2020) GOL Rabiot – Milan e Juventus sono in campo per la giornata valida per il campionato di Serie A, una sfida molto importante per i bianconeri con l’obiettivo di mettere in frigo lo scudetto. Il primo tempo è stato veramente brutto con le squadre che non sono riuscite a cambiare passo. Il secondo tempo si apre, invece, con il botto. azione personale di Rabiot, il centrocampista ex Psg supera tutti e porta in vantaggio la squadra di Sarri, niente da fare per il portiere Donnarumma. Pochi minuti e arriva il raddoppio di Cristiano Ronaldo. Poi la reazioni del Milan con Ibra su calcio di rigore e il pareggio di Kessie. In basso ecco il VIDEO del gol di Rabiot. Rabiot pic.twitter.com/yDN1kLr6ZD — Juvefc Gifs & VIDEOs (@Juvefcgifs) July 7, 2020 L'articolo Gol Rabiot, azione personale bellissima della Juve. Poi altri tre gol VIDEO ... Leggi su calcioweb.eu

