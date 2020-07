«Gloria», il nuovo singolo di DiMaio con la direzione artistica di Dardust (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo l’uscita dell’inedito Bianco, DiMaio rivista un pezzo storico del panorama musicale italiano, Gloria, di Umberto Tozzi, con le sue doti canore di tenore e sopranista, unendole al suono pop e contemporaneo con arrangiamenti orchestrali, contaminati da sonorità elettroniche. Leggi su vanityfair

iMatteo_Pau : #Samsung dal 5 agosto avrà un suo piccolo momento di gloria (anche meritato eh) per il nuo nuovo #GalaxyNote20Ultra… - Oia35494913 : RT @Dida_ti: @Oia35494913 Buongiorno cara Gloria ?????un abbraccione????felice nuovo giorno???????????? - Dida_ti : @Oia35494913 Buongiorno cara Gloria ?????un abbraccione????felice nuovo giorno???????????? - bIogmin : @wooyoyo_ @victonini GRAZIE GLORIA NUOVO MEMBRO ONORARIO DEL MIO CUORE - FulvioSpagnoli : «The Economist» ha annunciato la CATASTROFE GLOBALE che porterà al Nuovo Ordine Mondiale? A volte dare uno sguardo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gloria nuovo

Gossip e TV

Il regista Pedro Almodóvar, reduce dal grande successo del suo ultimo film, Dolor y Gloria, e la sempre brava e sempre bella Penelope Cruz lavoreranno per la sesta volta insieme per il nuovo film ...Come far ripartire le lezioni alle elementari e medie di Fossombrone? Lo abbiamo chiesto ll’assessore alla pubblica istruzione della giunta Bonci, Gloria Mei. Che dice: ""Abbiamo già effettuato vari s ...