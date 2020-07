Glik attende il Benevento, nel frattempo suda col Monaco (FOTO) (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La trattativa è ancora in corso. Benevento e Monaco stanno discutendo sul prezzo del cartellino di Kamil Glik, il difensore centrale scelto dalla società e da Filippo Inzaghi per affrontare il secondo campionato di serie A nella storia della Strega. Il polacco avrebbe già raggiunto l’accordo economico con il club del presidente Oreste Vigorito e adesso toccherà a Pasquale Foggia convincere il sodalizio francese a lasciar partire il gigante ex Torino. Ieri Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha postato un tweet che ha fatto sorridere i tifosi del Benevento. Accordo raggiunto sulla base di tre milioni di euro da pagare al Monaco e contratto pronto fino al 2023 per lo stesso Glik. Dovrebbero essere queste le basi di un affare in via di definizione ma non ancora concluso. Il difensore, ... Leggi su anteprima24

