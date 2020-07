Gli esperti allertano l’Oms: “Il virus viaggia per aria più di quanto si pensasse” (Di martedì 7 luglio 2020) Oltre 200 scienziati chiedono misure drastiche per scuole e uffici: “C’è il rischio di inalare il Sars Cov-2 anche dalle goccioline respiratorie” Leggi su ilsecoloxix

AlbertoBagnai : Questi sono gli esperti. - LaStampa : L’applicazione non sta riscuotendo il successo sperato. Solo un decimo degli italiani la sta utilizzando. Troppo po… - AlbertoBagnai : Gli esperti credibili: - paolasoriani53 : RT @CesareSacchetti: Zaia:'parlo come un virologo? Ho fatto 2 anni di veterinaria. Un po' me ne intendo.' Ricapitolando: gli esperti del si… - massimosab : RT @AlbertoBagnai: Questi sono gli esperti. -