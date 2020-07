Giustizia, dipendenti tribunale contro avvocati: uffici sempre aperti, no ad assembramenti (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Il tribunale non è mai stato chiuso”. Così, in una nota, la Cisl-Funzione pubblica replica alle critiche degli avvocati, che lamentano la scarsa funzionalità post Covid del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e la difficoltà nell’espletare l’attività forense. “E’ sconcertante – scrivono nel comunato il segretario provinciale Franco Della Rocca e i sindacalisti Elio Ausilio e Stefano Coscia – doversi difendere dall’utenza, peraltro qualificata, che dovrebbe tutelare dei diritti e che, invece, incurante delle disposizioni sanitarie e normative, pretende che si ritorni alla normalità degli assembramenti nelle aule e negli uffici giudiziari. Ricordiamo male ma sembra che, la polemica provenga dagli stessi avvocati che, negli anni hanno protestato per udienze ... Leggi su anteprima24

PietroJoser : Con i PM dipendenti dal ministero, allora sì la commistione giustizia /politica sarebbe scongiurata...#coffeebreakla7 - Fi0nda : @MM1966VT @4everAnnina Le ribadisco che non ho nulla contro i dipendenti pubblici. Mi sono confrontato con altre pe… - Fi0nda : @4everAnnina I dipendenti pubblici nei tribunali hanno mandato in lockdown anche la Giustizia. Lavorando in smart w… - ogerius : Tra i dipendenti della Giustizia ipotizzo maggioranze bulgare. - cane56078776 : molto probabilmente i dipendenti infedeli Telecom consegnati alla giustizia saranno agenti Telecom con il cervello… -

«Sono 23 mesi che non porto più l’orologio, l’ho riposto in un cassetto dopo il nostro 14 agosto. Per me il tempo è finito, come è finito tutto il resto». La prova a spiegare così, Paola Vicini, mamma ...

Chiude il bar del Tribunale di Palermo dopo il servizio delle Iene

Chiude il bar del Tribunale di Palermo e sono tanti i disagi per gli utenti della cittadella giudiziaria. Il bar del Palazzo di Giustizia ha chiuso i battenti, almeno per ora, dopo il servizio delle I ...

