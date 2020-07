Giulio Berruti senza freni parla di Maria Elena Boschi e dice: “Siamo una coppia … (Di martedì 7 luglio 2020) La coppia dell’estate, ormai ufficiale, è quella composta da Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. I due, insieme, sono bellissimi e stanno occupando le prima pagine di tutti i giornali. Se fino a qualche tempo fa serpeggiava ancora il dubbio se fossero una coppia o meno, oggi, dopo l’intervista rilasciata da Giulio Berruti ospite della trasmissione condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini: “C’è tempo per”, la notizia è ufficiale perché confermata dai diretti interessati. Le dichiarazioni di Giulio Berruti Giulio Berruti, fino a qualche tempo fa aveva dichiarato che, anche se aveva voglia di innamorarsi e di avere una storia seria, non poteva permetterselo perché non aveva una stabilità lavorativa viaggiando molto tra l’Italia e l’America. Intanto la coppia si faceva fotografate in giro ... Leggi su baritalianews

Affaritaliani : L'ammissione dell'attore Giulio Berruti 'Maria Elena Boschi?Sono innamorato' - Affaritaliani : L'ammissione dell'attore Giulio Berruti: 'Maria Elena Boschi? Sì la amo' - rafortrafort : @Adnkronos Oddio e chi è mo Giulio Berruti? Un attore? No noce direbbe la pupattola mia stelluccia - SRfans_Paraguay : RT @BeluNarvay7: Giulio Berruti as Rodrigo Guirao Diaz - infoitcultura : Maria Elena Boschi: Giulio Berruti innamorato perso di lei -