Giovanna Abate beccata a baciare un altro ragazzo: “Ha 22 anni e si chiama Kristian” (FOTO) (Di martedì 7 luglio 2020) Si infittisce sempre di più il mistero sulla vita sentimentale di Giovanna Abate, che in questi giorni pare sia stata beccata con un altro ragazzo. L’ex tronista di Uomini e Donne si sta comportando in modo davvero atipico nei confronti dei suoi fan. La storia d’amore con Sammy sembra giunta al capolinea, eppure nessuno dei due si decide a fare chiarezza sulla vicenda. A rendere più piccante questo gossip, però, ci ha pensato una segnalazione pervenuta da poche ore a Deianira Marzano. La segnalazione sul bacio tra Giovanna Abate e un altro ragazzo La Terribile influencer ha condiviso tra le Instagram Stories una notizia bomba che riguarda l’ex di Sammy. Una fan, infatti, ha dichiarato di aver visto Giovanna Abate baciare un altro ragazzo all’interno di un locale. L’influencer ci ha tenuto a chiarire di non sapere fino a che punto sia ... Leggi su kontrokultura

