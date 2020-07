Giornata mondiale del cioccolato 2020, la festa del cibo più goloso (Di martedì 7 luglio 2020) Giornata mondiale del cioccolato 2020, World Chocolate Day il 7 luglio. Oggi, 7 luglio, si celebra la Giornata mondiale del cioccolato, o World Chocolate Day. La festa dedicata all’alimento più goloso, amato in tutto il mondo e gustato in tantissime versioni. Leggi anche –> Il giro del mondo col cioccolato: le nuove varietà da scoprire … L'articolo Giornata mondiale del cioccolato 2020, la festa del cibo più goloso è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

NetflixIT : Oggi è la giornata mondiale del bacio ed esce il trailer di The Kissing Booth 2. Coincidenze? ???? - Europarl_IT : Oggi è la Giornata mondiale senza sacchetti di plastica. Stai cercando usare meno buste di plastica monouso? - WillMarshall88 : oggi giornata mondiale del #cioccolato...il mio pazzescamente fondente #chocolate #sapevatelo - ultravioletGlo : @hovldmeliam giornata mondiale della sindrome di sjogren (23 luglio) - albertoditanno : RT @Autoingros: Oggi è la Giornata Mondiale del Cioccolato. Abbiamo pensato di inserire un'immagine del cremino FIAT nato per celebrare con… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata mondiale

Oggi, 7 luglio, si celebra la Giornata mondiale del cioccolato, o World Chocolate Day. La festa dedicata all’alimento più goloso, amato in tutto il mondo e gustato in tantissime versioni. È conosciuto ...Cremona, 7 luglio 2019 - Venerdì 10 luglio, 76° anniversario del bombardamento su Cremona durante la seconda guerra mondiale, il Comune di Cremona e il Dopolavoro Ferroviario di Cremona, per commemora ...