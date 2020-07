Gigi Hadid contro gli hater: «Non sto nascondendo la gravidanza. Sono orgogliosa del mio pancione» (Di martedì 7 luglio 2020) Non c’è niente che possa andar bene a un hater: non il desiderio di condivisione, non il bisogno di privacy. Così, quando Gigi Hadid, su Instagram, si è mostrata vestita di una tuta larga, color écru, l’accusa è stata di voler camuffare la gravidanza. La modella, che con Zayn Malik è in attesa del primo figlio, avrebbe cercato di nascondere il pancione, di mimetizzarlo sotto abiti larghi e informi così che nessuno possa vedere quanto il suo corpo sia cambiato. A deciderlo, con la furia cieca e acritica che contraddistingue qualsiasi moto social, è stata parte del pubblico. Leggi su vanityfair

