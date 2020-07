Gigi Buffon e Ilaria D’Amico retroscena:”Lo hanno fatto durante il lockdown..” (Di martedì 7 luglio 2020) Gigi Buffon e Ilaria D’Amico fanno ormai coppia dal 2014 e sono sempre più affiatati e innamorati. Per i due mancava solo il matrimonio e l’uso del passato è d’obbligo perché sembra che il calciatore e la conduttrice siano convolati a nozze. Ma quando è accaduto? Ebbene, intorno alla notizia aleggia un’aria di mistero, non si sa quando sia successo e soprattutto dove. Insomma, non c’è nulla di chiaro nella questione. Ma vediamo nel dettaglio l’intera vicenda! Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono sposati? Ecco cosa è successo L’interrogativo è nato durante una semplice diretta Instagram. Infatti, il calciatore nel rispondere ad alcune domande dei follower ha dichiarato:”Sono fondamentalmente tre cose che mi fanno stare bene: avere un bel rapporto con mia moglie e la mia famiglia, i miei ... Leggi su velvetgossip

