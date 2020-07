Gianni Morandi e l’estate italiana (foto con Anna) (Di martedì 7 luglio 2020) La foto avrebbe dovuto farla Anna Dan. Invece, ad immortalare le vacanze di Gianni Morandi, il suo primo soggiorno a Matera, dev’essere stato un terzo individuo. Nella foto pubblicata su Instagram, il cantante sfiora con tenerezza la mano della moglie. «Visita nella bellissima Matera, la città famosa per i “sassi”, le case scavate nella roccia. Ci sono passato molte volte, sia come turista, sia per fare uno spettacolo. Per Anna, invece, questa è la prima volta, ma dice che non sarà l’ultima», ha scritto Gianni Morandi, che nei giorni successivi alla fine del lockdown non ha perso occasione per percorrere in lungo e in largo l’Italia. Leggi su vanityfair

radiolisola : #NowPlaying: Gianni Morandi - Scende la pioggia - radiofmfaleria : GIANNI MORANDI - belinda - GammaStereoRoma : Claudio Baglioni e Gianni Morandi - Capitani coraggiosi - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Claudio Baglioni e Gianni Morandi - Capitani coraggiosi - krnvcsa : @lon3lytiger KKKKK eu amo! ela, rita pavone e gianni morandi -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi Gianni Morandi e l estate italiana (foto con Anna) Vanity Fair.it INFOGRAFICA Addio al Maestro Ennio Morricone, si è spento a 91 anni

(Agenzia Vista) Roma, 06 luglio 2020 INFOGRAFICA Addio al Maestro Ennio Morricone, si e spento a 91 anni È morto nella notte a Roma il premio Oscar Ennio Morricone all'età di 91 anni. Nato a Roma il 1 ...

Addio Ennio Morricone, Genio Immortale del Secolo Ventunesimo

Le note della colonna sonora di Mission solcano l’aria stanca d’un mesto giorno di luglio. S’intrecciano tra la rara brezza del vespro, indugiano, poi, da lievi divengono sempre più intense e salgono ...

