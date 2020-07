Gianmaria Antinolfi, ecco chi è il nuovo (presunto) amore di Belen Rodriguez (Di martedì 7 luglio 2020) Sembrava destinata a un’estate solitaria, Belén Rodriguez, ma il colpo di scena è arrivato presto. E nelle ultime ore i gossip si sono scatenati per via di una serie di foto che la ritraggono insieme all’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. Che dopo l’addio a Stefano De Martino, Belén abbia già ritrovato l’amore? Dalla diretta interessata nessuna conferma né smentita, solo una foto e una didascalia essenziale: «Feliz! E voi?». Leggi su vanityfair

infoitcultura : Belen Rodriguez ha dimenticato Stefano De Martino accanto a Gianmaria Antinolfi: la foto del bacio! - giadinagrisu : RT @tempoweb: Scoop e misteri: #BelenRodriguez bacia Antinolfi. Ma i fan stanno con #StefanoDeMartino - tempoweb : Scoop e misteri: #BelenRodriguez bacia Antinolfi. Ma i fan stanno con #StefanoDeMartino - piave79 : Belen, addio Stefano De Martino: ecco la foto del primo bacio con Gianmaria Antinolfi - SpettacoliNEWS : Baci appassionati fra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi a Capri, è lui il nuovo uomo della showgirl -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmaria Antinolfi

Continua la telenovela argentina targata Stefano De Martino-Belen Rodriguez. La 35enne argentina è stata paparazzata mentre bacia il nuovo amore: Gianmaria Antinolfi, ma i fan non apprezzano. Il ...Ormai la rottura tra De Martino e la Rodriguez fa chiacchierare anche Made in Sud, il programma comico condotto proprio dal ballerino napoletano che, anche stavolta, non viene risparmiato! Anche nella ...