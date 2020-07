Georgina Rodriguez sensuale al mare: “Ecco gli occhi per l’amore della mia vita” (FOTO) (Di martedì 7 luglio 2020) Georgina Rodriguez ha regalato ai propri seguaci uno scatto straordinario, condiviso su Instagram, che la ritrae in tutta la sua sensualità. La compagna di Cristiano Ronaldo ha divulgato un’immagine a bordo di uno yacht con meravigliosa vista mare, con allegata la seguente descrizione: “Questi sono gli occhietti che offro all’amore della mia vita“. Dedica a CR7 e relax, ecco le gioie di Georgina. https://www.instagram.com/p/CCN45evqgXj/?utm source=ig web copy link&fbclid=IwAR1OoQqadXyei2bZ4AcQw0OZSMliJoLO5GWFMrUtt39Io12WWQIn bKC9eQ Leggi su sportface

lautarvo : georgina rodriguez è una porca che vi fa sborrare ma irina è un altro livello proprio, per questo preferite la prim… - Palvinismo1 : Ed è con piacere che vi presento la vincitrice di questa Champions Figue calcistica OOOOOOOOOOOOOO GEORGINA RODRI… - Palvinismo1 : @lautarvo Che Georgina Rodriguez è un vantaggio su Irina Shayk,GODOOOOO - Palvinismo1 : Ed ecco a voi la finalissima di questa Champions Figue versione calcistica,penso sarà una bellissima finale con un… -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez

Yeslife

Elisabetta Canalis è rientrata in Italia e può finalmente godersi la sua amata sardegna dopo i mesi passati in California. La soubrette intanto non manca di tenere compagnia ai suoi milioni di followe ...Georgina Rodriguez non ha alcuna intenzione di essere considerata come “la fidanzata di…” e su Instagram si da da fare per conquistare un ruolo da protagonista e accendere i desideri dei suoi fan. La ...