Genoa-Napoli: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di martedì 7 luglio 2020) Genoa e Napoli si affrontano nella partita valevole per la 31esima giornata di campionato. La compagine di casa è alla ricerca di importanti punti salvezza. I partenopei, dopo avere raggiunto la Roma al quinto posto in classifica, vogliono confermarsi anche in trasferta. Sarà una gara dagli esiti imprevedibili. Il Genoa avrà certamente più motivazioni, Gattuso potrà contare sulla migliore qualità complessiva dei suoi calciatori. dove e quando si gioca Il match tra il Genoa e il Napoli è in... Leggi su 90min

