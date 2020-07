Genoa-Napoli, Gattuso vuole schierare Politano, Mertens e Lozano (Di martedì 7 luglio 2020) Archiviata la pratica Roma siamo già alla vigilia della gara contro il Genoa in programma domani alle 19.30. Gattuso potrebbe decidere qualche novità nella formazione che scenderà in campo contro i grifoni secondo la gazzetta dello Sport. Innanzitutto non saranno della partita gli squalificati Koulibaly e Demme, al loro posto spazio a Manolas e Lobotka. In difesa Hysaj sarebbe ancora favorito su Di Lorenzo a destra. Ma la piccola rivoluzione dovrebbe arrivare in attacco con un trio inedito Politano-Mertens-Lozano Per il Genoa invece chiede spazio Pandev dopo il gol pesante di Udine, ma potrebbe toccare a Sanabria e Pinamonti. Torna Schone dopo la squalifica. In difesa riecco Soumaoro, Goldaniga va in panchina, ma la brutta notizia per Nicola è il mancato recupero di Romero. L'articolo Genoa-Napoli, Gattuso vuole schierare Politano, Mertens e ... Leggi su ilnapolista

