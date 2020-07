Generali, riacquistati 600 milioni di titoli subordinati (Di martedì 7 luglio 2020) (Teleborsa) – Annunciati da Assicurazioni Generali i risultati finali del riacquisto di tre serie di titoli subordinati con prima data di call nel 2022. Alla scadenza dell’offerta di riacquisto, l’importo nominale aggregato di tutti i titoli offerti ammontava a 778.381.340 euro (equivalente) che rappresenta approssimativamente il 50% dell’importo nominale complessivo dei titoli in circolazione pari a 1.553.911.000 euro (equivalente). In conformità con i termini e le condizioni dell’invito, Generali – afferma la società in una nota – accetterà in riacquisto dai Portatori un importo nominale aggregato di 599.976.820 euro equivalente di titoli delle tre serie. Generali ha inoltre collocato nella giornata di ieri un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza luglio 2031, che sarà emesso sotto forma di green bond. ... Leggi su quifinanza

