Fumo e COVID-19, la nicotina ha un effetto protettivo? I fumatori ricoverati sono molto meno del previsto ma possono avere una patologia più grave (Di martedì 7 luglio 2020) Un nuovo studio pubblicato sulla rivista “Therapeutic Advances in Chronic Disease” fornisce importanti informazioni sulla questione legata al Fumo e al COVID-19. Il numero di fumatori affetto da COVID-19 e che richiede il ricovero in ospedale è di gran lunga inferiore al previsto in base ai tassi di Fumo della popolazione. I pochissimi fumatori che alla fine sono ricoverati in ospedale hanno maggiori probabilità di malattie gravi ed esiti negativi. I ricercatori dell’Università di Patras, dell’Università dell’Attica Occidentale, dell’Università di Catania e dell’Università di New York hanno compiuto una meta-analisi di 30 studi sull’associazione tra Fumo e COVID-19. È la più grande meta-analisi pubblicata su questo argomento fino ad oggi, con un totale di 11.104 pazienti ... Leggi su meteoweb.eu

