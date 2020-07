Francia, rifiutano di indossare la mascherina e massacrano l’autista del bus: dichiarata la morte cerebrale (Di martedì 7 luglio 2020) Aveva chiesto ai passeggeri di indossare la mascherina: autista di un bus pestato a morte dichiarata la morte cerebrale di un autista di autobus nel sud-ovest della Francia dopo essere stato picchiato dai passeggeri che si sono rifiutati di indossare la mascherina come protezione dal contagio di Coronavirus. È l’ennesimo episodio di violenza nei confronti di un lavoratore del trasporto pubblico. L’autista di Bayonne si era rifiutato di consentire a diverse persone – che non avevano con sé il biglietto e non indossavano la mascherina – di salire a bordo dell’autobus domenica sera. È quanto riferito da una fonte della polizia all’agenzia di stampa AFP. L’uomo, di circa 50 anni, ha riportato gravi lesioni alla testa dopo essere stato preso a calci e pugni. Cinque persone sono state arrestate. Le mascherine sono obbligatorie sui ... Leggi su tpi

