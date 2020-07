Francia, femministe contro il neo-ministro dell’Interno sotto indagine per stupro: “E’ questo il messaggio di Macron alle vittime” (Di martedì 7 luglio 2020) Tensioni in Francia nel giorno dell’insediamento del nuovo governo dopo il rimpasto voluto da Emmanuel Macron. Mentre si è insediato il primo consiglio dei ministri infatti, davanti all’Eliseo hanno protestato femministe e attiviste francesi che chiedono le dimissioni del neo ministro dell’Interno Gerald Darmanin, accusato di stupro e ancora sotto indagine. Ma non è l’unica figura che sta facendo discutere il Paese. Al centro del dibattito è finito anche il neoministro della Giustizia, il celebre avvocato Eric Dupont-Moretti che non solo è contestato dalle femministe per le sue prese di posizione contro il movimento MeToo, ma è ritenuto eccessivamente divisivo anche dai magistrati. “E’ una dichiarazione di guerra alla magistratura”, ha commentato l’USM, primo sindacato dei magistrati in Francia. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Per approfondire Elezioni in Francia, sale l’ondata Verde ... oltretutto dopo un’assoluzione in primo grado. Ma per le militanti femministe la promozione del ministro appena un mese dopo la ripresa ...

Roma, 07 lug 17:00 - (Agenzia Nova) - Francia: femministe protestano a Parigi contro ministro dell'Interno Darmanin - Un gruppo composto da una ventina di femministe si è riunito a Parigi, nei pressi ...

