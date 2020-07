Francia, bufera sul nuovo ministro dell’Interno: è accusato di stupro. Insorgono le femministe (Di martedì 7 luglio 2020) Un passo indietro sulla parità di genere. È questa la motivazione per la quale un gruppo di femministe si è riunita davanti all’Eliseo e al ministero dell’Interno: il suo nuovo inquilino, Gérald Darmanin, è stato investito dalle polemiche per l’accusa di stupro che pende dal 2018 su di lui. L’attenzione mediatica, nel giorno dell’insediamento del nuovo governo guidato dal premier Jean Castex, è stata tutta per il 37enne. Le polemiche sulla sua nomina sono una doccia fredda anche per il presidente francese Emmanuel Macron: quest’ultimo anno e mezzo di legislatura servirà al presidente per riconciliarsi con l’elettorato francese, ma l’insediamento del nuovo esecutivo non ha fatto altro che compromettere ulteriormente la rielezione di Macron. E pensare che lui stesso si è speso per la ... Leggi su open.online

