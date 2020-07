Francia al via il nuovo governo: ecco chi sono i nuovi ministri (Di martedì 7 luglio 2020) La Francia si prepara al suo nuovo governo dopo le dimissioni del premier Eduard Philippe. ecco chi accompagnerà Macron alle elezioni del 2022 Un governo nuovo per la Francia, che si prepara ad affrontare la ripresa e le prossime elezioni del 2022. Il nuovo presidente del consiglio, Jean Castex, ex Monsieur Dèconfinement – coordinatore del Gruppo di lavoro interministeriale che ha definito la strategia di uscita dal lockdown – ha presentato ieri il nuovo governo. I ministri vecchi In Francia si aspettava una svolta epocale ma in realtà molti ministri sono stati rinconfermato. Bruno Le Maire resterà all’Economia, Jean-Yves Le Drian agli Esteri, Florence Parly alla Difesa, Jean-Michel Blanquer all’Istruzion. Resta anche il neurologo Olivier Véran – nominato a febbraio – alla Sanità e alla ... Leggi su zon

