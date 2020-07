Forte scossa di terremoto in Indonesia: sisma magnitudo 6.6 [MAPPE] (Di martedì 7 luglio 2020) Una Forte scossa di terremoto è stata registrata in Indonesia: l’evento magnitudo 6.6 (dati USGS) è stato registrato alle 22:54 UTC, con epicentro a 93 km nord da Batang, ad una profondità di 528 km. Non è stata emessa l’allerta tsunami. L’Indonesia viene spesso colpita da terremoti in quanto si trova in una zona nota come “Cintura di fuoco del Pacifico”.L'articolo Forte scossa di terremoto in Indonesia: sisma magnitudo 6.6 MAPPE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

fanpage : ULTIM'ORA Terremoto di magnitudo 3.7 a Siracusa - horanGotangoo : @sorridimiiniall domanda per voi, se siete sopra il water e arriva una scossa di terremoto, forte forte, vi pulite… - Carmela_oltre : RT @fanpage: Forte scossa di #terremoto a Kabul - fanpage : Forte scossa di #terremoto a Kabul - christiank79 : @redcatontheroof Io ho preso una forte scossa. -