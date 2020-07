Formula 1 – Mercedes, Toto Wolff ammette: “gomme sbagliate? Vero, ma capirlo a gara finita è facile” (Di martedì 7 luglio 2020) “Quando hai due macchine in testa queste decisioni sono molto più complesse, valutare dopo è molto più semplice, sarebbe stato meglio ci fossimo fermati anche noi a montare gomme più morbide. Ma dopo la gara sei sempre più intelligente“. Si è espresso così Toto Wolff in merito alla decisione Mercedes di non montare le gomme morbide per il finale di gara in Austria. Decisione che stav per costare caro alla scuderia, visto che, dopo la seconda safety car, Albon e gli altri inseguitori (con le morbide appena montate) si erano fatti minacciosi. Una decisione sbagliata, col senno di poi, ma che non ha impedito a Bottas di vincere la corsa. Il direttore sportivo del team Mercedes, Andrew Shovlin, ha dichiarato: “non avevamo intenzione di entrare a quel punto in tv non si capisce ma non accade che entra una Safety car, ci ... Leggi su sportfair

