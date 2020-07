Formazioni ufficiali Milan-Juventus, Serie A 2019/2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Milan-Juventus, match valido per la trentunesima giornata della Serie A 2019/2020. E’ l’ora della verità per la Juventus di Maurizio Sarri, che dopo aver allungato a +7 il proprio vantaggio sulla Lazio di Simone Inzaghi, prima inseguitrice, prova a piazzare l’allungo decisivo per la conquista del nono Scudetto consecutivo. I bianconeri affronteranno tuttavia in trasferta una delle squadre più in forma del campionato di Serie A , il Milan di Stefano Pioli, che non vuole perdere il carro per l’accesso diretto alla fase a gironi di Europa League. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:45 di martedì 7 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le Formazioni ufficiali: Milan: (in attesa) Juventus: (in attesa) Leggi su sportface

