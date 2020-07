Formazioni ufficiali Crystal Palace-Chelsea, Premier League 2019/2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Crystal Palace-Chelsea, match valido per la trentaquattresima giornata della Premier League 2019/2020. Dopo aver centrato l’obiettivo salvezza, la banda di Hodgson è ormai in vacanza e con la mente rivolta al prossimo campionato. Le Eagles vengono da tre sconfitte di fila contro Liverpool, Burnley e Leicester, a certificare come i padroni di casa siano ormai paghi. Il Chelsea di Lampard, dopo la caduta col West Ham, è invece tornato alla vittoria, sconfiggendo quasi agevolmente il Watford per 3-0. I Blues sono riusciti a mantenere la quarta posizione dall’assalto del Manchester United e puntano ad allungare in classifica. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 19:00 di martedì 7 luglio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le Formazioni ufficiali: Crystal Palace: (in ... Leggi su sportface

corsedimoto : VIDEO SUPERBIKE - Le formazioni ufficiali #Superbike impegnate da domani, per due giornate, al #Montmelo. Sarà l'ul… - junews24com : Probabili formazioni Milan-Juve: le ultime sulle possibili scelte di Sarri - - infoitsport : FORMAZIONI UFFICIALI Alessandria-Siena, playoff Serie C 2019/2020 - infoitsport : Inter Bologna formazioni ufficiali, dal 1' si rivede Brozovic - zazoomblog : Siviglia-Eibar: formazioni ufficiali quote pronostici. Lopetegui schiera l’once de gala - #Siviglia-Eibar:… -