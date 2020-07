Formazioni ufficiali Celta-Vigo-Atletico Madrid, Liga 2019/2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Celta Vigo-Atletico Madrid, match valido per la trentacinquesima giornata della Liga 2019/2020. Padroni di casa che si trovano in una complicata situazione di classifica: il sedicesimo posto con soli sei punti di vantaggio sul Maiorca è ormai da tempo un campanello d’allarme soprattutto perché nelle ultime tre partite la squadra non é riuscita a trovare la vittoria. I colchoneros sono invece chiamati a confermarsi per non rischiare di perdere il terzo posto: con cinque punti di vantaggio a quattro giornate dalla fine la formazione di casa è molto vicina a chiudere l’obbiettivo e confermare la posizione attuale. La banda del Cholo è imbattuta da dodici partite, con sette vittorie e cinque pareggi. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 22:00 di martedì 7 luglio. Sportface.it vi terrà ... Leggi su sportface

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Lecce-Lazio, le formazioni ufficiali: Inzaghi ritrova Caicedo e Immobil… - 100x100Napoli : Le scelte di #Liverani e #Inzaghi - infoitsport : Siviglia-Eibar, le formazioni ufficiali: Ocampos titolare, Suso ancora in panchina - violanews : SERIE A - Cronaca delle partite 31a giornata: apre Lecce-Lazio, formazioni ufficiali - - infoitsport : Siviglia-Eibar: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Lopetegui schiera l’once de gala -