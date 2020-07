Fondi Covid, il ministro Boccia rassicura: «Al Sud più della quota 34%» (Di martedì 7 luglio 2020) «Anziché litigare adesso su quanti soldi ci saranno, iniziamo a discutere su come spenderli. Io vorrei vivere ad esempio in un Paese che ha il triplo di posti di terapia sub-intensiva... Leggi su ilmattino

lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Napoli, il Covid blocca i lavori del ristorante dedicato a Matilde Serao: al via raccolta fondi da 50 centesimi https:… - CCIAARIVLIG : RT @CCIAARIVLIG: @RegLiguria opportunità per startup innovative e neo imprese che hanno innovato x Covid-19 (rafforzamento capitale) ??Fondo… - Il_Collo : @agorarai @emmabonino Ma 'ammodernamento del SSN', in cosa sarebbe direttamente legato al COVID e, quindi, eleggibi… - ChristianGerde2 : RT @RegLombardia: #LNews Vicepresidente @fabri_sala: 'Chiediamo fondi che sostengano didattica e consentono di proseguirla. Ci aspettiamo q… - RegLombardia : #LNews Vicepresidente @fabri_sala: 'Chiediamo fondi che sostengano didattica e consentono di proseguirla. Ci aspett… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondi Covid Fondi Covid, il ministro Boccia rassicura: «Al Sud più della quota 34%» Il Mattino BORSA MILANO intorno a parità, bene automotive, recupera Eni

INDICE RIC ORE 13,35 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 20.038,69 +0,03 20.031,36 Allshare 21.816,70 +0,00 21.816,52 Banche 7.214,11 -0,18 7.227,42 Oil & Gas 11.646,15 +0,30 11.611,41 Aut & PR 195,609,22 +0 ...

Zaia in diretta oggi: cosa ha detto

«Ieri abbiamo parlato di un cluster, di un focolaio, con 5 positivi. Nonostante qualcuno abbia buttato benzina sul fuoco, ricordo che abbiamo importato il virus da una persona che è andata in Serbia e ...

INDICE RIC ORE 13,35 VAR. % CHIUS. PREC. FTSE MIB 20.038,69 +0,03 20.031,36 Allshare 21.816,70 +0,00 21.816,52 Banche 7.214,11 -0,18 7.227,42 Oil & Gas 11.646,15 +0,30 11.611,41 Aut & PR 195,609,22 +0 ...«Ieri abbiamo parlato di un cluster, di un focolaio, con 5 positivi. Nonostante qualcuno abbia buttato benzina sul fuoco, ricordo che abbiamo importato il virus da una persona che è andata in Serbia e ...