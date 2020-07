Fondazione Caript: 350 mila euro per l’innovazione didattica e tecnologica nelle scuole (Di martedì 7 luglio 2020) Attraverso uno stanziamento complessivo di 350mila euro, torna per il sesto anno consecutivo il bando scuole in movimento di Fondazione Caript, dedicato alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e agli istituti scolastici privati parificati aventi sede in uno dei comuni della provincia di Pistoia. Con l’obiettivo di promuovere la qualità della formazione di base, la sesta edizione del bando è destinata a sostenere le scuole che presentino progetti inseriti in un percorso formativo strutturato e descritto in modo preciso e che abbiano a oggetto: la realizzazione di nuovi ambienti che si traduca nel ripensare spazi e metodologie di apprendimento;la progettazione di percorsi in cui l’uso dei nuovi materiali, strumenti e tecnologie favorisca in chi studia metodi attivi di apprendimento;l’allestimento di nuovi ambienti le cui attrezzature ... Leggi su laprimapagina

