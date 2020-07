Foggia, il club passerà nelle mani di Follieri l’imprenditore che sognava il Catania (Di martedì 7 luglio 2020) Raffaello Follieri dopo aver dichiarato di essere interessato al Catania alcuni mesi fa, adesso pare aver messo le mani sul Foggia. Roberto Felleca, presidente del club rossonero, in un’intervista concessa all’edizione pugliese del Corriere dello Sport, ha ammesso il passaggio di consegne all'imprenditore che si occupa del trasporto di idrocarburi, proprietario di 17 petroliere che muovono il greggio in ogni parte del mondo: “L’incontro avverrà il 14 luglio, giusto tra una settimana ci vedremo a Foggia e sarà quella la sede per la definizione dell’intera trattativa. Abbiamo ricevuto la sua proposta, sia io e che Pelusi siamo d’accordo su tutta la linea con il suo progetto. Dovremo ovviamente chiudere prima l’acquisto da parte sua del mio 50% nella Corporate e del 20% di cui è proprietario Pelusi. Certo, dovremo ... Leggi su itasportpress

zazoomblog : Foggia il club passerà nelle mani di Follieri l’imprenditore che sognava il Catania - #Foggia #passerà #nelle… - ItaSportPress : Foggia, il club passerà nelle mani di Follieri l'imprenditore che sognava il Catania - - ILOVEPACALCIO : Terremoto in #SerieD, sospetti di combine! ?? Adesso un club spera nella C ?? - FCM2001 : GdM - Foggia, il sindaco resta tiepido sulle garanzie fornite dal club - - MRB_it : ?? #Foggia, il sindaco resta tiepido sulle garanzie fornite dal club ?? Dalla rassegna stampa di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia club

ItaSportPress

La strada è in salita ma le possibilità non sono poche che il Foggia possa lasciare la C, già da questa estate. Per il momento regna la confusione. La prima notizia potrebbe riguardare il deus ex ...Mentre le società di Serie A, B e C sono impegnate a concludere la stagione 2019/20, in D il mercato estivo è già entrato nel vivo. Da Nord a Sud, piovono ogni giorno annunci su nuovi allenatori, rinn ...