Fiorentina, ultras contro Ribery: “Prima di parlare di Firenze sciacquati la bocca” (Di martedì 7 luglio 2020) Il caso Franck Ribery continua ad animare Firenze. Dopo il duro sfogo dell’attaccante e in seguito di sua moglie Wahiba in merito al furto subito nel loro appartamento, entrambi hanno affermato di non sentirsi al sicuro e che avrebbero preso le decisioni necessarie per il loro benessere. Frase che ha fatto ipotizzare addirittura un addio al capoluogo toscano, perciò gli ultras fiorentini, che non hanno gradito, hanno diffuso un messaggio diretto al calciatore francese pubblicato da Il Giornale: “Caro Franck capiamo lo choc ma sciacquati la bocca prima di parlare di Firenze come se fosse Medellin. Ai ricchi rubano ovunque, ma hanno la fortuna di potersi permettere sistemi di allarme e vigilanze private. I poveri cristi, invece, vengono derubati anche loro ma devono fare come San Lorenzo che lo prese in tasca e fece silenzio“. Leggi su sportface

