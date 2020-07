Fiorentina: lesione alla giunzione mio-tendinea del gemello mediale per Benassi (Di martedì 7 luglio 2020) Tramite un comunicato ufficiale, la Fiorentina ha aggiornato i tifosi sulle condizioni del centrocampista Marco Benassi, infortunatosi contro il Parma: “La Fiorentina informa che il calciatore Marco Benassi, nel pomeriggio di oggi, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del gemello mediale della gamba dx. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico. Eventuali aggiornamenti saranno forniti nei prossimi giorni.” I Report medico su #Benassi https://t.co/2m0XKz7kqE#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/qestSUulbq — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) July 7, 2020 Foto: profilo Twitter ufficiale ACF Fiorentina L'articolo Fiorentina: lesione alla giunzione mio-tendinea del gemello mediale per Benassi proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Brutte notizie per il centrocampista della Fiorentina Benassi: "La Fiorentina informa che il calciatore Marco Benassi, nel pomeriggio di oggi, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno ...Domenica scorsa, durante l’incontro Parma-Fiorentina, Marco Benassi era finito a terra al 48' dolorante: era stato sostituito a centrocampo da Gaetano Castrovilli, e poi non aveva più fatto ritorno in ...