Fiorentina, gli ultras attaccano Ribery: “Sciacquati la bocca prima di parlare di Firenze come se fosse Medellin” (Di martedì 7 luglio 2020) Fa ancora molto discutere la disavventura capitata a Franck Ribery, che si è trovato la casa svaligiata al suo rientro dopo la vittoriosa trasferta di Parma. L’attaccante viola, poi, si è sfogato sui social con un messaggio che lascia intendere un possibile addio a fine stagione. In tutto ciò, gli ultras viola non l’hanno presa bene. Non gli è andato giù il modo in cui il francese ha parlato della città toscana. E così, come si legge dalle colonne de Il Giornale, i tifosi viola si sono scagliati contro il proprio calciatore: “Caro Franck, capiamo lo choc, ma sciacquati la bocca prima di parlare di Firenze come se fosse Medellin. Ai ricchi rubano ovunque, ma hanno la fortuna di potersi permettere sistemi di allarme e vigilanze private. I poveri cristi, invece, vengono derubati anche loro ma devono fare come San ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Fiorentina, gli ultras attaccano #Ribery: 'Sciacquati la bocca prima di parlare di Firenze come se fosse Medellin'… - gizzo97 : RT @_SiGonfiaLaRete: Fiorentina, gli ultrà viola contro Ribéry: “Sciacquati la bocca prima di parlare di Firenze” - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: Fiorentina, gli ultrà viola contro Ribéry: “Sciacquati la bocca prima di parlare di Firenze” - _SiGonfiaLaRete : Fiorentina, gli ultrà viola contro Ribéry: “Sciacquati la bocca prima di parlare di Firenze” - Fiorentinanews : Gli insulti a #Ribery che hanno colpito il giocatore e la #Fiorentina. Il suo messaggio non capito e utilizzato per… -