Fiorentina-Cagliari, Iachini alla vigilia: “Ribery? Ho cercato di rincuorarlo” (Di martedì 7 luglio 2020) vigilia di Fiorentina-Cagliari ma in casa viola è il caso Franck Ribery a tenere banco. Dopo il furto nella sua abitazione il campione francese ha innalzato qualche dubbio circa la sua permanenza a Firenze. A rincuorarlo ci ha pensato il tecnico Beppe Iachini che quest’oggi in conferenza stampa ha cercato di spiegare l’umore del calciatore: “E’ un episodio particolare, ho cercato di rincuorarlo. Ma questo esula da quello che è Firenze e da quello che sono i fiorentini. E’ una città splendida e civilissima, con persone di grande spessore – ha precisato Iachini -. Purtroppo va evidenziato che queste cose accadono ovunque. C’è grande dispiacere, soprattutto a caldo, perché vengono toccate le cose personali. Ma Firenze e i fiorentini non c’entrano assolutamente niente, Franck l’ha capito ed è una ... Leggi su sportface

