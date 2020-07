Fiorentina-Cagliari, i convocati di Iachini (Di martedì 7 luglio 2020) La Fiorentina ha diramato la lista dei 24 convocati di Giuseppe Iachini in vista della sfida contro il Cagliari, in programma domani alle 19:30. Di seguito la lista completa: Agudelo, Badelj, Brancolini, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cutrone, Dalbert, Dallemura, Dragowski, Duncan, Ghezzal, Kouame, Igor, Lirola, Milenkovic, Pulgar, Ribery, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic. Leggi su sportface

