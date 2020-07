Fiorentina-Cagliari, i convocati di Iachini: presente Ribery (Di martedì 7 luglio 2020) Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Cagliari Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha resto nota la lista dei convocati in vista della partita contro il Cagliari. Regolarmente convocato Franck Ribery, dopo il caos scaturito a seguito della rapina subita. Portieri: Brancolini, Dragowski, TerraccianoDifensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Dalle Mura, Igor, Lirola Milenkovic, Terzic, VenutiCentrocampisti: Agudelo, Badelj, Castrovilli, Duncan, Ghezzal, PulgarAttaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Sottil, Vlahovic Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

