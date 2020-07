Financial Times: “Sul mercato un miliardo di euro di bond legati alla ‘ndrangheta. Anche Banca Generali tra gli acquirenti” (Di martedì 7 luglio 2020) Secondo quanto scoperto dal quotidiano britannico Financial Times fondi e bAnche avrebbero acquistato titoli obbligazionari collegati ad attività della ‘ndrangheta per un valore complessivo di circa un miliardo di euro. Il quotidiano londinese, che ha avuto accesso a documenti legali e finanziari, tra i principali acquirenti dei bond, oltre a fondi pensione, altri investitori istituzionali e privati, c’è Anche Banca Generali. La Banca parte del gruppo triestino è stata assistita nell’operazione da Ernst & Young (già nell’occhio del ciclone per la mancata vigilanza sui conti della tedesca Wirecard). Banca Generali si dice totalmente all’oscuro della natura dei bond e pronta a collaborare. EY non commenta, la società non ha comunque partecipato alla creazione dei titoli sotto accusa né era stata incaricata di ... Leggi su ilfattoquotidiano

