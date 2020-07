Festival di Venezia 2020: ecco come si svolgerà (Di martedì 7 luglio 2020) Il Festival di Venezia 2020 si riorganizza in ottemperanza alle norme di contenimento del contagio da Coronavirus: ecco come e cosa cambia Il Festival di Venezia 2020 si terrà, come già ampiamente annunciato,dal 2 al 12 Settembre prossimo. Tuttavia sono numerose le novità di cui bisogna tener conto, messe in campo in ottemperanza alle norme anti-contagio da Coronavirus, il distanziamento sociale prima di tutto. Congelata per un anno la sezione Sconfini, sono invece confermate tutte le altre: da quelle competitive (Venezia 77-Selezione Ufficiale e Orizzonti) a quelle collaterali Fuori Concorso e Biennale Cinema College. Non cancellata del tutto, ma semplicemente rimodulata, la sezione Venezia Classici, dedicata ai capolavori restaurati del Cinema. Essa troverà spazio all’interno del Festival del Cinema ... Leggi su zon

