Ferrari, Vettel sul divorzio: “Ricevuto telefonata dal nulla, poi ho chiamato Helmut Marko” (Di martedì 7 luglio 2020) Sebastian Vettel, ospite di ServusTV insieme a Christian Horner, Max Verstappen e Pierre Gasly, torna nuovamente a parlare del divorzio inaspettato dalla Ferrari dopo le dichiarazioni aperte e pungenti rilasciate durante la prima conferenza ufficiale della stagione a Spielberg: “Accetto la scelta senza problemi e continuerò a fare il mio lavoro cercando di fare meglio per la squadra e ottenere buoni risultati, al contrario del primo weekend. Non credo che il coronavirus abbia influito. Ci sono tante speculazioni sul fatto che non fossimo arrivati a un accordo sul lato economico, ma questo non era un problema e non lo sarebbe stato. Quando sei in un ambiente come questo per tanto tempo, hai avuto successo e hai ottenuto una certa indipendenza, i soldi non dovrebbero essere un ostacolo”. “Penso che gli ultimi cinque anni non hanno fruttato quello che tutti ... Leggi su sportface

