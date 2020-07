Fedriga secondo in Italia per popolarità, “farò mio meglio” (Di martedì 7 luglio 2020) In classifica Sole 24 ore ottiene 59,8% consensi Con il 59,8% rispetto al 57,1% del 2018 il governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, sale nell’indice di popolarità guadagnando il 2,7% in termini di gradimento e posizionandosi così il secondo posto della classifica dei presidenti di Regione stilata dal Sole 24ore. E’ quanto emerge nell’indagine Governance Poll 2020 sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia realizzata per il Sole 24ore del Lunedi’ da Noto Sondaggi. “Cercherò di fare del mio meglio – è il commento di Fedriga – per essere all’altezza della vostra fiducia. Grazie di cuore”. Tra i primi 4 governatori con maggiore indice di popolarità, oltre al governatore ... Leggi su udine20

